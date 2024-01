Wie viel Prozent hat die AfD?

Wohin steuert Deutschland politisch und gesellschaftlich? Diese Frage stellt sich in Anbetracht der Proteste von Landwirten in der vergangenen Woche, genereller Unzufriedenheit in der Bevölkerung und den Enthüllungen von „Correctiv“ zu dem Treffen in Potsdam, bei dem auch Mitglieder von AfD und CDU über rassistische Abschiebepraktiken gesprochen haben, zwangsläufig.

Mittlerweile gehen nicht mehr nur Menschen wegen der aktuellen Politik der Ampel-Regierung auf die Straße, auch Demonstrationen gegen Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit – und nicht zuletzt die AfD – häufen sich.

Dennoch: Der Populismus ist auch hierzulande auf dem Vormarsch – 2024 könnte das Jahr werden, in dem die AfD das erste Mal eine Wahl gewinnt. Wie aber steht die Partei, die in Teilen als gesichert rechtsextrem eingestuft und vom Verfassungsschutz beobachtet wird, in Umfragen da? Und wie hat sie bei Wahlen zuletzt abgeschnitten? Ein Überblick.

Wie sehen aktuelle Umfragen aus?

Im aktuellen „Sonntagstrend“ verliert die SPD einen Punkt und erreicht nur noch 15 Prozent, halb so viel wie die Union mit 30 Prozent. Grüne mit zwölf Prozent und FDP mit fünf Prozent verharren bei ihren Werten, ebenso wie Linke mit vier Prozent und Freie Wähler mit drei Prozent. Die AfD verliert einen Punkt auf 22 Prozent.

Das Insa-Institut befragte für den „Sonntagstrend“ zwischen Montag und Freitag 1202 Menschen. Die Fehlertoleranz wurde mit plus/minus 2,9 Prozentpunkten angeben. Zur Frage der Zufriedenheit mit der Ampel und mit Kanzler Scholz wurden am Donnerstag und Freitag 1002 Menschen befragt.

Wie steht die Bundesregierung in der Umfrage da?

Die Unzufriedenheit mit der Ampel-Regierung nimmt auch im neuen Jahr weiter zu. Nach einer aktuellen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa für die „Bild am Sonntag“ sind 76 Prozent und damit rund drei Viertel der Bürger unzufrieden mit der Arbeit der Bundesregierung. Nur noch 17 Prozent sind demnach mit der Ampel zufrieden – der schlechteste Wert, den Insa seit Amtsantritt der Bundesregierung im Dezember 2021 erhoben hat.

72 Prozent der Befragten sind mit der Arbeit von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) nicht einverstanden, das sind drei Prozentpunkte mehr als Anfang Dezember. Nur noch jeder Fünfte (20 Prozent) findet, Scholz mache einen guten Job; auch dieser Wert verschlechterte sich um drei Punkte.

Gibt es auch abweichende Umfrageergebnisse zur AfD?

Im Grunde nicht. Die jüngsten Umfragen verschiedener Institute sehen die AfD in ähnlichen Sphären. Am schlechtesten schnitt die Partei noch bei der Befragung des Allensbach-Instituts kurz vor Weihnachten ab. Dort erreichte sie bei der Frage „Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, welche Partei würden Sie wählen?“ 18 Prozent. Bei allen anderen Instituten lag die AfD über 20 Prozent, bei Yougov waren es sogar 24 Prozent.

Wie sieht es im Ländervergleich aus?

Interessant ist vor allem der Blick in drei ostdeutsche Bundesländer, in denen in diesem Herbst Landtagswahlen anstehen: Sachsen, Thüringen und Brandenburg. Dort kommt die AfD in einer Forsa-Umfrage auf noch höhere Werte als im Bund. Dem aktuellen RTL/ntv-Trendbarometer zufolge könnte sie in Thüringen mit 36, in Sachsen mit 34 und in Brandenburg mit 32 Prozent der abgegebenen Stimmen rechnen.

In Thüringen kommt die CDU der Umfrage nach aktuell auf 20, die Linke auf 17, die SPD auf 9 und die Grünen auf 5 Prozent der Stimmen. Demnach ist die jetzige Rot-Rot-Grüne Koalition in Erfurt von einer Mehrheit weit entfernt. Eine Koalition ohne Beteiligung der AfD ist nur möglich, wenn sich CDU und Linke an einem Bündnis beteiligen würden. Eine Zusammenarbeit mit der Linken hat sich die CDU aber per Parteitagsbeschluss ebenso verboten wie mit der AfD.

In Sachsen und Brandenburg könnten die jetzigen Dreier-Koalitionen dagegen fortgesetzt werden. In Sachsen käme die CDU auf 30, die SPD auf 7 und die Grünen auf 8 Prozent. In Brandenburg könnte die SPD mit 22, die CDU mit 16 und die Grünen mit 7 Prozent rechnen. In Sachsen und Thüringen wird am 1. September ein neuer Landtag gewählt, in Brandenburg am 22. September.

Andere Befragungen, etwa der Sächsischen Zeitung, kommen zu ähnlichen Ergebnissen. Anfang Januar kam die AfD dort sogar auf 37 Prozent.

Wie hat die AfD bei den vergangenen Wahlen abgeschnitten?

Im vergangenen Jahr fanden drei Landtagswahlen statt. In Bremen war die AfD wegen formeller Fehler nicht zur Wahl zugelassen, in Bayern holte sie 14,6 Prozent der Stimmen, in Hessen 18,4.

Die drei Bundesländer, in denen dieses Jahr gewählt wird, sind schon jetzt AfD-Hochburgen. Mehr Stimmen als in Sachsen (27,5 Prozent), Brandenburg (23,5) und Thüringen (23,4) konnte die AfD sonst nirgends einfahren. Auch in Sachsen-Anhalt liegt sie über der 20-Prozent-Marke (20,8). In Baden-Württemberg ist die rechte Partei ebenfalls im Landtag vertreten. Bei den vergangenen Wahlen (2021) erreichte sie 9,7 Prozent.

Und wie sieht es im Bund aus?

2013 war die AfD erstmals auf dem Wahlzettel zum Bundestag aufgetaucht – damals noch als eurokritische Partei. Von diesem Kurs ist sie längst abgekommen. Bei ihrem ersten Anlauf scheiterte die neu gegründete Partei an der 5-Prozent-Hürde, 4,7 Prozent Stimmanteile standen am Ende bei den Zweitstimmen zu Buche. Vier Jahre später verbesserte sich die AfD auf 12,6 Prozent (2017). Bei den vergangenen Bundestagswahlen kam die AfD auf 10,3 Prozent.