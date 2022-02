2 Das Paar Maria und Siegfried Lederer freuen sich auf die nächste Fasnet. Foto: Hoffmann

VS-Villingen - Bei der Umfrage unserer Redaktion direkt in der Villinger Innenstadt haben Menschen ihre Meinung dazu geäußert. Alle sind sich allerdings in einem Punkt einig: Corona ist gefährlich und es ist richtig, das Umzüge und Co. abgesagt wurden. Die meisten, und so auch Ursula Zühlsdorff (54) aus Schwenningen, haben aber auch gleichermaßen Verständnis für die Narren, denn diese gäben sich jedes Jahr sehr viel Mühe und "die Zünfte müssen ja auch überleben". Der gleichen Meinung sind Siegfried und Maria Lederer (77 und Mitte 60). Die beiden kommen aus Marbach und sind aktive Zuschauer der Villinger Fasnet. Obwohl sie die Umzüge vermissen würden, sei es gut, dass diese ausfallen. "Wir freuen uns aber schon auf die nächste Fasnet!".

Umzüge sind nicht das Problem

Ein wenig anders denkt ein anonymes Ehepaar (70 bis 80 Jahre alt), das für die Fasnet extra von außerhalb nach Villingen kommt: Die Corona-Maßnahmen seien zwar richtig, aber die Umzüge wären nicht das Problem, sondern die Menschenansammlungen in Gastronomie und auf öffentlichen Plätzen. Diese könne man nämlich nicht so kontrollieren, wie bei einem geregelten Umzug. Trotz allem finden sie es sehr schön, was die Villinger aus der etwas anderen Fasnet dieses Jahr gemacht haben. Die dekorierten Straßen und Narrenbrunnen seien besonders hübsch und sie fänden es schön, wenn die Narren an den Hochtagen in kleinen Gruppen auf die Straßen gehen und gute Laune verbreiten. Es sei sehr wichtig, dass es für die Narren eine Möglichkeit gibt sich zu zeigen.

Es wird durch die Decke gehen

Auch ein paar Hästräger haben sich zu dem Thema "Fasnet und Corona" geäußert. Yvonne Schaumann (47) aus Villingen sagt: "Ich denk, dass wird eine ganz tolle, ursprüngliche Fasnet!". Man solle sie nicht falsch verstehen, die Maßnahmen sind angemessen, aber jeder hat in diesem Punkt Eigenverantwortung und private Veranstaltungen seien in Ordnung. Ein weiterer Hästräger, Rudolf Fürst-Maschek (60), ist bei der Historischen Narrozunft in Villingen aktiv. Er meint: "Wenn, dann richtig!", und sagt, dass es sehr wahrscheinlich schwierig zu kontrollieren sei, wenn alle Narren feiern gehen. Und das wird definitiv so kommen, denkt Fürst-Maschek: "Es wird durch die Decke gehen!" ist seine Aussage.

Verständnis für die Maßnahmen

Auch die jüngere Generation hat eine klare Meinung dazu. Felissia Ott und ihre Freundin (beide 17 Jahre alt) wohnen in Villingen und sind Zuschauerin und Hästrägerin. Für sie geht es allerdings mehr ums Feiern, verstehen aber ebenfalls die Maßnahmen. Die Lockerungen seien in ihren Augen nicht ganz nachvollziehbar. Ein närrisches Treiben und privates Treffen seien aber in Ordnung. Auch sie werden mal in die Innenstadt schauen.