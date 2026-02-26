Zehn Tage vor der Wahl zeichnet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen ab. Die Grünen mit Cem Özdemir liegen nur noch knapp hinter Manuel Hagels CDU. Aber auch die Linke muss wieder zittern.
Zehn Tage vor der Landtagswahl in Baden-Württemberg zeichnet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen CDU und Grünen ab. Die Grünen konnten nach dem neuen ARD-Deutschlandtrend einen Sprung um vier Prozentpunkte hinlegen. Sie kommen mit ihrem Spitzenkandidaten Cem Özdemir in der Umfrage von Infratest Dimap auf 27 Prozent. Die CDU verliert hingegen gegenüber der letzten Umfrage des Instituts im Januar einen Prozentpunkt und liegt nun bei 28 Prozent. Der komfortable Vorsprung, mit dem CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel in den Wahlkampf gestartet ist, ist damit zusammengeschmolzen. Im Herbst hatte die CDU bei Infratest dimap noch neun Prozentpunkte Vorsprung.