Mehrheit will Kretschmann bis 2026 im Amt sehen

1 Winfried Kretschmann (Grüne) ist seit 2011 Ministerpräsident von Baden-Württemberg. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Der Ministerpräsident ist weiter der populärste Politiker im Land. Zuspruch erfährt er nicht nur aus dem grünen Lager. Seine Beliebtheitswerte sinken aber.















Link kopiert

Mit seinen 74 Jahren ist Winfried Kretschmann der aktuell älteste Ministerpräsident in Deutschland. Ungeachtet seines Alters ist ein vorgezogener personeller Wechsel an der Regierungsspitze in der laufenden Legislaturperiode für die Mehrzahl der Baden-Württemberger jedoch keine bessere Option: 55 Prozent der Wahlberechtigten wünschen sich, dass der Grünen-Politiker bis zur nächsten Landtagswahl im Amt bleibt, vier von zehn (39 Prozent) favorisieren einen vorzeitigen Wechsel.

Das ist ein Ergebnis des neuen BWTrend, der landespolitischen Umfrage von Infratest dimap im Auftrag von Stuttgarter Zeitung und SWR.

An Kretschmann als Regierungschef bis 2026 festhalten wollen nicht nur die Anhänger der Grünen (78 Prozent) in Baden-Württemberg, sondern auch jeweils Mehrheiten von CDU (69 Prozent) und SPD (59 Prozent).

Zustimmung für Kretschmann und Strobl sinkt

Winfried Kretschmann ist weiterhin der populärste Landespolitiker in Baden-Württemberg – allerdings sinkt auch bei ihm die Zustimmung. Mit 54 Prozent (minus 6 zur letzten Umfrage) fällt sein Zuspruch im aktuellen BWTrend auf den niedrigsten Wert seit Übernahme des Ministerpräsidentenamtes.

Mit 24 Prozent (minus 9) ebenfalls rückläufig ist der Rückhalt für Thomas Strobl. Der CDU-Innenminister, der auch nach Einstellung eines gegen ihn eröffneten Ermittlungsverfahrens politisch unter Druck steht, fällt auf seinen bisher schlechtesten Wert im BWTrend.