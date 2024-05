AfD verliert im Südwesten deutlich an Rückhalt

1 Werbematerial auf einem AfD-Landesparteitag Foto: dpa/Daniel Karmann

Im neuen BWTrend kommt die Alternative für Deutschland auf 14 Prozent – deutlich weniger als in den vorigen Umfragen zur politischen Stimmung in Baden-Württemberg. Bei den Regierungsparteien liegt die CDU weiter deutlich vor den Grünen.









Die Affären und juristischen Auseinandersetzungen, mit denen die AfD in den letzten Wochen Schlagzeilen gemacht hat, spiegeln sich auch in den Umfragewerten für Baden-Württemberg wider. Im aktuellen BWTrend kommt die AfD nur noch auf 14 Prozent. Das sind vier Prozentpunkte weniger als in der gleichen Umfrage im Januar dieses Jahres und sogar sechs Punkte weniger als im September vorigen Jahres.