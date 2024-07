Umfrage zur Krise im Fußball-Bezirk: „Erdbeben, extreme Situation und Aufklärung“

1 Die Luft ist raus – auch aus dem Bezirksvorstand. Die Führungsebene im Schwarzwälder Fußball steht vor einem komplizierten personellen Neuanfang. Foto:

Der Fußball-Bezirk Schwarzwald erlebt seine größte Führungskrise seit Jahrzehnten. Nach den Rücktritten von Tobias Doering und Guido Seelig warf nun auch der stellvertretende Bezirksvorsitzende Werner Fichter hin. Bei den Vorständen in den Vereinen herrscht eine große Ratlosigkeit. Viele Verantwortliche setzen auf eine große Aufklärung und Aussprache beim kommenden Bezirkstag in Reiselfingen am 13. Juli. Wir hörten uns um.