Umfrage zur Fußball-WM 2026: Ein Coach glaubt an den WM-Titel für die DFB-Elf

Auch im Kreis Rottweil ist die WM-Vorfreude groß. Wir haben die Landesliga-Trainer aus Bösingen, Zimmern und Seedorf gefragt, was sie sich von dem Turnier erwarten.

Vor jeder Fußball-Weltmeisterschaft kursieren die gleichen Fragen: Wer sind die Titelfavoriten? Welche Teams werden besonders spannend sein? Was ist der DFB-Elf zuzutrauen? Genau diese Fragen haben wir echten Experten gestellt: den Landesliga-Trainern aus der Region. Drei Coaches, die diese drei Fragen im Gespräch mit unserer Redaktion beantworten.

Wer sind für Sie die Top-Favoriten auf den WM-Titel?

Marc Genter (SV Zimmern o.R.): Ich sehe – wie die meisten wahrscheinlich – Frankreich, England und Spanien ganz vorne. Klar, es gibt immer wieder Mannschaften, die mit einem guten spielerischen Ansatz für eine Überraschung sorgen und weit kommen. Aber rein von der Kaderqualität her müssten es diese drei sein.

Peter Leopold (VfB Bösingen): Für mich ist Frankreich der Top-Favorit, da sie eine unglaubliche Breite und auf vielen Positionen nicht nur einen, sondern mehrere Weltklasse-Spieler haben. Spanien, England und Argentinien muss man auch erst einmal schlagen. Und oft ist ja dann auch noch eine Überraschungsmannschaft dabei.

Emanuele Ingrao (SV Seedorf): Meiner Meinung nach sind die Top-Favoriten Brasilien, Frankreich und England. Als mögliche Überraschungsteams sehe ich außerdem Norwegen und die Elfenbeinküste.

Auf welchen Spieler, welches Spiel oder welches Team freuen Sie sich besonders?

Genter: Natürlich auf die deutsche Nationalmannschaft, aber auch besonders auf Argentinien. Ich bin glühender Maradona-Fan, habe sogar meinen Sohn nach ihm benannt. Da haben wir natürlich gewisse Sympathien. Und auch im Allgemeinen freue ich mich natürlich auf die Spiele. Als Trainer hat man da schon noch mal einen besonderen Blick auf das Geschehen und analysiert gerne alle möglichen Mannschaften. Ich werde aber versuchen, die WM so locker wie möglich zu verfolgen – was dann gar nicht immer so einfach ist.

Leopold: Ich freue mich generell auf die WM, auch wenn es bei den vielen Spielen und den Anstoßzeiten natürlich schwierig wird, alles zu verfolgen. Ich denke, dass die Spannung dann vor allem in der K.o.-Phase langsam steigt und ich mich besonder aus die Spiele freuen werde. Da ich Lionel Messi 2006 als ganz jungen Spieler gegen Bosnien und Herzegowina zum ersten Mal live gesehen habe, freue ich mich darauf, ihn noch mal auf der großen Bühne beobachten zu können.

Ingrao: Ich freue mich auf alles mögliche! Es werden bestimmt viele gute und spannende Spiele dabei sein.

Was trauen Sie der DFB-Elf bei diesem Turnier zu?

Genter: Wenn sie ihr Potenzial abruft, kann es schon bis ins Viertel- oder Halbfinale gehen. Aber dafür muss in meinen Augen sehr viel passen. Der Ausfall von Lennart Karl und die Fragezeichen um die Gesundheit von Manuel Neuer wiegen für mich schwer.

Leopold: Wenn ich ehrlich bin, leider nicht so viel. Spätestens im Achtelfinale werden wohl Frankreich oder Brasilien die möglichen Gegner sein. Ich glaube, die Diskussionen um die Kaderzusammenstellung und der Ausfall von Lennart Karl sind nicht optimal. Außerdem befürchte ich, dass Deutschland in der Defensive nicht mit anderen Top-Mannschaften mithalten kann. Zudem wird sich zeigen müssen, ob die Spieler als Mannschaft funktioniert. Wenn das der Fall ist, kann etwas entstehen. Da lass ich mich natürlich gerne überraschen.

Ingrao: Ich traue dem deutschen Team sogar den WM-Titel! Oft wird die Mannschaft zu Unrecht kritisiert. Man sollte die Jungs einfach in Ruhe spielen lassen.