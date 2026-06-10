Umfrage zur Fußball-WM 2026: Ein Coach glaubt an den WM-Titel für die DFB-Elf

Auch im Kreis Rottweil ist die WM-Vorfreude groß. Wir haben die Landesliga-Trainer aus Bösingen, Zimmern und Seedorf gefragt, was sie sich von dem Turnier erwarten.
Vor jeder Fußball-Weltmeisterschaft kursieren die gleichen Fragen: Wer sind die Titelfavoriten? Welche Teams werden besonders spannend sein? Was ist der DFB-Elf zuzutrauen? Genau diese Fragen haben wir echten Experten gestellt: den Landesliga-Trainern aus der Region. Drei Coaches, die diese drei Fragen im Gespräch mit unserer Redaktion beantworten.