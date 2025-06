Verkehr in Nagold So schlecht ist die Stadt für Radfahrer ausgelegt

Radfahren in Nagold ist kein Spaß. Gefährliche Begegnungen mit Autos, Radwege werden mit Fußgängern geteilt und Umleitungen nicht ausgeschildert. Ilona Cwik-Lorz und Andreas Schittenhelm vom ADFC berichten, was sich in den vergangenen Jahren getan hat und was sie sich wünschen würden.