Verzichten Sie in diesem Jahr auf Weihnachtsbeleuchtung?

Aufgrund der Energiekrise schränkt der ein oder andere die Weihnachtsbeleuchtung zu Hause ein.

Städte und Gemeinden wollen in diesem Jahr den Lichterglanz zu Weihnachten zumindest teilweise einschränken. Wie sieht es bei Ihnen zu Hause aus? Bleiben die Lichterketten im Schrank?















Geht es nach der Deutschen Umwelthilfe (DUH), so bleibt in diesem Advent nicht nur die Festbeleuchtung in den Städten dunkel – auch die Privathaushalte sollen aufgrund der Energiekrise auf die Weihnachtsbeleuchtung verzichten.

Mit der Kritik an immer helleren und bunteren Dekorationen in Fenstern und Vorgärten steht dir DUH indes nicht allein da.

Auch mehrere katholische Bischöfe sprachen in den vergangenen beiden Coronajahren von einer Chance auf einen besinnlicheren und weniger hektischen Advent. Immerhin war die Adventszeit in der katholischen Kirche über Jahrhunderte eine Fastenzeit in der Vorbereitung auf Weihnachten.