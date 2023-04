1 Umfrage: Wo landet der VfB am Saisonende. Foto: dpa/Marijan Murat

Der VfB Stuttgart hat mit Sebastian Hoeneß den bereits vierten Trainer in der Saison. Die Gefahr des Abstiegs ist weiterhin akut. Wo landet der Club am Saisonende? Wir wollen ihre Meinung wissen.









Die Bundesliga-Saison ist längst auf die Zielgerade eingebogen. Der VfB Stuttgart bestreitet die noch sieben regulär zu absolvierenden Partien mit dem bereits vierten Coach in dieser Runde: Sebastian Hoeneß. Dessen Einstieg bei den Weiß-Roten gelang. Zwei Siege in Pokal und Liga stehen bisher zu Buche. Dennoch steht der Club aktuell auf Tabellenplatz 16.

Am Wochenende kommt nun Borussia Dortmund nach Stuttgart. Danach folgen noch Partien in Augsburg, Berlin und Mainz sowie gegen Mönchengladbach, Leverkusen und Hoffenheim. Schafft der VfB den Klassenerhalt? Oder eher nicht? Stehen vielleicht Relegationsduelle an?

Wir wollen ihre Meinung wissen. Stimmen Sie ab!