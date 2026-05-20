SC Freiburg gegen Aston Villa: Das sind die Tipps der Fußballer in der Region

Im größten Spiel der Vereinsgeschichte geht es für den SC Freiburg mit Aston Villa auch gegen einen großen Gegner. Die Fußballer aus der Region sind sehr optimistisch.
Der SC Freiburg steht vor einem besonderen internationalen Abend: Im Finale der Europa League trifft die Mannschaft auf den englischen Topklub Aston Villa. Für die Breisgauer ist die Partie nicht nur ein sportlicher Härtetest, sondern auch ein weiterer Schritt auf der europäischen Bühne, auf der sich das Team erstmals auch in der Champions League beweisen will. Wir haben Fußballer der Region gefragt, wie der Coup gegen die Briten gelingen kann.