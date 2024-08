Umfrage zu Windkraft in Trossingen

1 Zum Thema Windkraft in Trossingen haben die „Freunde der Demokratie“ eine Umfrage gemacht. Die nächste soll bald folgen – allerdings zu einem anderen Thema. Foto: zhu difeng - stock.adobe.com

Frank Müller aus Trossingen sagt: Es gehe ihm und seinen Mitstreitern nur um mehr direkte Demokratie. Er wünsche sich „transparente Bürgerbeteiligung“.









Der Verein „Freunde der Demokratie“, der in Trossingen eine Umfrage per App zum Thema Windkraft gestartet hat, hat eigenen Angaben zufolge auch einige Mitglieder vor Ort. „Eine Handvoll“ seien es in Trossingen, berichtete Frank Müller jetzt im Gespräch mit der Redaktion. „Es gibt einen Kreis, der uns unterstützt, Flyer verteilt“, sagt er.