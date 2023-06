Was sagen Bürger zu Inhalt, aber auch der Art und Weise des Plakats mit Deutschlandflaggen und „Kotzsmileys“? Unsere Redaktion hat Passanten befragt – mit Angabe von Namen und Bild wollte zu dem Thema in rund zwei Stunden niemand etwas sagen, es bot sich allerdings ein durchaus differenziertes Meinungsbild.

„Wir leben in einer Demokratie, in der jeder sich selbst engagieren kann“, sagt ein Mann aus dem Dienstleistungs- und Handwerkssektor. Trete man beispielsweise einer Partei bei, könne man das, was einen stört, intern vorbringen und versuchen, Lösungen zu finden. „Gemeckert ist schnell. Aber es selbst besser machen? Das ist schon nicht mehr so leicht“, sagen er und seine beiden Kollegen, von denen einer findet, die Plakate seien durchaus „rechts angehaucht“.

Dialog: gleich Termin anbieten

Dass es mit einem „schnellen Motzen“ nicht getan ist und man es sich damit zu leicht macht, ist die Meinung der meisten Befragten. Denn: „Was soll ein Lokalpolitiker damit jetzt anfangen?“, fragt der Mann und deutet auf das Schild an der Vier-Häuser-Straße in Sulgen. Da steht zu wenig Konkretes drauf. Auch eine später befragte Frau sagt:“Vage bleiben ist niemals gut.“ Ein Kollege des Mannes finde es daher gut, dass manche hiesige Vertreter reagiert und den Dialog angeboten haben, um die Hintergründe der Unzufriedenheit zu erfahren. „Die Lokalpolitik hätte aber auch konkreter sein können. Direkt einen Veranstaltungsort und eine Uhrzeit angeben und dann hätte man gesehen, ob die Kritiker auch gekommen wären.“

„Jammern auf hohem Niveau“

In einer Demokratie sei es nun mal so, dass man wählen geht und den, den die Mehrheit gewählt hat, akzeptiert. „Wenn dessen Politik nicht liefert, wird die Regierung das bei den nächsten Wahlen schon sehen“, sagt der Mann. Die Unterzeichner seien vermutlich aus dem Mittelstand, dem durchaus schwere Zeiten bevorstehen. Die Kritik sei im Grunde deshalb verständlich. „Man sagt ja, es gibt sieben schwere und sieben fette Jahre im Wechsel. Bei den sieben fetten Jahren sind wir nun schon lange drüber. Deshalb ist das alles noch Jammern auf hohem Niveau“, findet der Mann.

„Niemand will zurückschrauben“

Daher sei es sicher auch undankbar, in solch einer Phase zu regieren. „Politiker möchte ich gerade nicht sein.“ Dennoch: „Niemand will zurückschrauben oder Abstriche von dem machen, was er gewohnt ist. Das will ich auch nicht“, sagt er. Läge heute abend ein Flyer in seinem Briefkasten, dass eine lokale unzufriedene Bürgergruppe sich zusammenschließen und beispielsweise einen Offenen Brief verfassen oder gar eine Demo in Berlin organisieren würde, er wäre vielleicht auch dabei, sagt er.

Ein wenig Nationalstolz sollte sein dürfen

Die Nationalflaggen auf dem Plakat hingegen stören die Männer nicht: „Man wird heutzutage auch sehr schnell in eine Schublade gesteckt.“ In der Schweiz beispielsweise gebe es einen Nationalstolz, den man hierzulande vor diesem Hintergrund nicht zeigen dürfe.

Eine andere Befragte findet, das Plakat sei ein gutes Mittel freier Meinungsäußerung. Eine Gruppe junger Männer,die im Halbkreis vor dem Edeka stehen, ist bei ihr: „Ich finde es nicht schlecht. In der Politik wird immer viel geredet – da wird wenigstens konkret was gemacht“, sagt einer, der sich schnell als „Sprecher“ der Gruppe hervortut.

Gefühl, dass sich nichts tut

Er findet auch, dass sich „etwas tun muss“. Natürlich solle man auch die den Bürgern angebotenen Kanäle nutzen, wenn man unzufrieden ist, findet er. „Aber wenn man das Gefühl hat, dass sich eh nichts tut? Dann halt so.“

Deutschland hatte immer und habe noch eine starke Industrie, sagt der junge Mann. „Und wir öffnen für jeden die Hand.“ Wenn aber diese Stärke irgendwann weg sei, „dann wird uns keiner mehr helfen“, ist per überzeugt, „weil die anderen Staaten letztlich alle auf sich selbst schauen werden“.

Junger Mann sagt offen: Ich wähle die AfD

In seinem ersten Ausbildungsjahr noch habe es geheißen: „Gut, dass du eine Aufgabe machst, das bringt Deutschland voran“ – zwei Jahre später stiegen die Preise und blieben oben. Nun höre er immer öfter „Deutschland ist am Arsch.“

Und wenn man Kritik äußere oder protestiere, werde man sofort in die Nazi-Ecke gestellt. Ich werde trotzdem die AfD wählen gehen, ich weiß trotzdem, dass ich kein Nazi bin“, sagt er. Er scheue sich auch nicht, einmal selbst lokalpolitisch aktiv zu werden, wenn er das als nötig erachtet.

„Mir wäre das Plakat jetzt gar nicht aufgefallen“, sagt eine Frau, die gerade Einkäufe in den Kofferraum räumt. „Wir haben Meinungs- und Redefreiheit und das ist auch gut“, ist sie überzeugt. Sie sehen den richtigen Weg aber auch darin, ein Ehrenamt zu übernehmen und sich für die angestrebten Ziele einzusetzen.

Informationsquellen und Anlaufstellen gibt es genügend

Sie sind unzufrieden mit der Bundesregierung? Mit konkreten Gesetzen, Gesetzesentwürfen oder sorgen sich grundsätzlich aus verschiedenen Gründen um sich, Ihre Lieben oder die Zukunft?

Es gibt diverse Formate und Angebote, die Bürger in solchen Fällen bei Anregungen, Ängsten oder auch zur Kritik verwenden können. Auf der Seite www.bundesregierung.de beispielsweise gibt es unter „Kontakt“ je nach Anliegen oder gewünschtem Kanal eine Liste diverser Kommunikationsmöglichkeiten. So heißt es dort beispielsweise: „Wer Unterstützung, Beratung oder jemanden zum Reden benötigt, kann sich an die Hilfs- und Krisentelefone wenden.“ Auch ein Chat steht zur Verfügung.

Für diejenigen, die individuell ihr persönliches Anliegen vorbringen möchten, steht dort zum Beispiel außerdem ein Kontaktformular zur Verfügung oder ein Verweis zum Infotelefon der Bundesregierung unter der Nummer 030/1 82 72 27 20, das von Montag bis Donnerstag, 9 bis 17 Uhr, und freitags von 9 bis 16.30 Uhr freigeschaltet ist.

Zudem betreiben nicht nur die Bundesregierung, sondern auch Ministerien oder Parteien diverse Formate beispielsweise in den sozialen Medien, wo Bürger ebenfalls Rückmeldung erhalten können – oder treten überall in Deutschland als Organisatoren verschiedenster Veranstaltungen auf, wo offen über die Situation kommuniziert werden kann und soll. Dies gilt ebenso auf Landesebene – letztlich steht es Bürgern ebenso offen, sich bei Anliegen, Ängsten oder Kritik an ihre lokalen Vertreter, beispielsweise aus Kommunal- oder Kreisrat zu wenden.

Informationen, vor allem zu öffentlich strittigen Themen sind ebenso auf vielen Kanälen abrufbar. Konkret beispielsweise zum Gebäudeenergie- oder Heizgesetz gibt es auf der Seite des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz „ganz klassisch“ FAQs, also „häufig gestellte Fragen“, zu erneuerbarem Heizen – die häufigsten Ängste und Schwerpunkte werden dort auf möglichst prägnante Infoblöcke heruntergebrochen. Die Bundesregierung unterhält eine Themenseite zum Krieg in der Ukraine, um ein anderes Beispiel zu nennen.