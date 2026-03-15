Umfrage: Warum Deutsche sich ungern von Erinnerungsstücken trennen

Ob Erbstücke, Reisesouvenirs oder Kinderspielzeug: Es gibt viele ungenutzte Dinge, die man trotzdem behält. Welche geben Menschen laut einer Umfrage besonders ungern ab – und was löst die Bindung aus?
Berlin - Das Geschirr von Oma im Schrank, die Postkarte in der Schublade oder das alte Kuscheltier aus der Kindheit: Sich von nicht mehr oder nur selten genutzten Gegenständen zu trennen, fällt vielen Deutschen laut einer Umfrage aus emotionalen Gründen schwer. Besonders oft liegt das an den Erinnerungen, die damit verbunden sind, wie eine repräsentative YouGov-Umfrage im Auftrag des Onlineportals Kleinanzeigen ergab.