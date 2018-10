Umfrage Warmer Herbst: Genug vom Sommer?

Am Samstag und Sonntag klettern die Temperaturen auf 21 Grad am Bodensee und bis zu 26 Grad an Rhein und Neckar, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag in Stuttgart mitteilte. Meteorologen sprechen ab 25 Grad von einem Sommertag. Nur in Oberschwaben und in Flussniederungen könne sich vormittags noch zunächst zäher Nebel halten, bevor die Sonne hervorkomme, sagte eine DWD-Meteorologin.

Nach einem langen Sommer haben viele genug von den hohen Temperaturen. Oder etwa doch nicht? Die Mehrheit der Oberndorfer Passanten freut sich auf die warmen Tage. Die Zeit wird vor allem im Freien verbracht. Und wer doch schon genug vom sommerlichen Wetter hat, darf sich zumindest etwas auf kommende Woche freuen. Die Temperaturen sollen dann nur noch bis zu 19 Grad erreichen. Außerdem wird es wolkiger und in Baden ist etwas Regen möglich.