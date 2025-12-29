Zum Jahreswechsel lassen viele Menschen die vergangenen Monate Revue passieren - und fassen neue Vorsätze. Die meisten bleiben dabei den Vorsätzen vom Vorjahr treu. Es rückt Gemeinsames in den Fokus.
Hamburg - Die Menschen in Deutschland wollen im kommenden Jahr gern mehr Zeit mit ihrer Familie und ihren Freunden verbringen. Das zumindest ist der Vorsatz für 2026, den sich die meisten Menschen vornehmen, wie aus einer repräsentativen Forsa-Umfrage für die Krankenkasse DAK hervorgeht. Demzufolge steht der Punkt bei 62 Prozent der Befragten auf Platz eins der Vorsätze-Liste.