Wer sich an warmen Tagen eine Abkühlung gönnen möchte, steuert nicht selten eine der drei Eisdielen in der Lahrer Innenstadt an. Eine davon hat jetzt eine besondere Auszeichnung für die Produkte ihrer Arbeit erhalten.

Das Feinkost-Magazins „Falstaff“ hatte seine Leser dazu aufgerufen, die besten Eisdielen in den Bundesländern Deutschlands zu küren. Und siehe da: Das „Crema Caffe & Gelato“ landete in Baden-Württemberg auf dem fünften Platz. Laut der „Falstaff“-Internetseite haben acht Prozent der Befragten für die Eisdiele in der Lahrer Marktstraße abgestimmt. Für viele Kenner mag das womöglich nicht überraschend kommen. Denn wer sich dort eine Kugel Eis holen möchte, muss sich häufig erst in eine langen Schlange stellen – und das trotz überall steigender Kugelpreise.

Doch wer weiß: Vielleicht sitzt das Münzgeld bei dem ein oder anderen etwas lockerer, da nun „offiziell“ ist, dass es in Lahr Spitzen-Eis zu kaufen gibt. Übrigens ist das „Crema Caffe & Gelato“ nicht die einzige Eisdiele im Landkreis, die bei der Online-Umfrage gut abgeschnitten hat: Das „Buon Gelato“ aus Appenweier holte sich mit zwölf Prozent sogar Platz drei. Na dann: Wohl bekomm’s in der Ortenau!