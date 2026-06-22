Umfrage von Bürgermeister-Kandidat: Mehr als 200 Bürger bringen ihre Ideen für Neubulach ein

Bürgermeister-Kandidat David Mogler wertet seine Bürgerumfrage aus – und sieht darin klare Impulse für die kommenden Jahre in Neubulach.
Mehr als 200 Bürger aus Neubulach und den Ortsteilen haben sich an der Bürgerumfrage von David Mogler beteiligt. Der Verwaltungspraktiker bewirbt sich für das Bürgermeisteramt in Neubulach. Der Zeitpunkt der Umfrage war dabei von Mogler bewusst gewählt: „Ich habe diese Befragung ganz an den Anfang meiner Kandidatur gestellt. Mir war es von Tag eins an wichtig, kein fertiges Programm vorzusetzen, sondern die Zukunftsstrategie von Grund auf gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern zu entwickeln. Die starke Beteiligung und die enorme Qualität der Rückmeldungen sind ein großartiges Signal. Das zeigt: Die Menschen möchten die Zukunft ihrer Stadt aktiv mitgestalten“, erklärt Mogler in einer Pressemitteilung. Ein zentrales Ergebnis der Umfrage sei der Wunsch nach einer klaren strategischen Ausrichtung. Besonders häufig genannt wurden solide Finanzen, eine effiziente und bürgernahe Verwaltung sowie eine nachvollziehbare Priorisierung kommunaler Aufgaben, wie Mogler in der Mitteilung ausführt. Für ihn bestätige dies seinen Ansatz: „Nicht alles, was wünschenswert ist, kann gleichzeitig umgesetzt werden. Deshalb müssen wir gemeinsam mit dem Gemeinderat und der Bürgerschaft festlegen, was Pflichtaufgabe ist, was Priorität hat und was perspektivisch angegangen werden kann.“