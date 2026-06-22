Umfrage von Bürgermeister-Kandidat: Mehr als 200 Bürger bringen ihre Ideen für Neubulach ein

Bürgermeister-Kandidat David Mogler wertet seine Bürgerumfrage aus – und sieht darin klare Impulse für die kommenden Jahre in Neubulach.

Mehr als 200 Bürger aus Neubulach und den Ortsteilen haben sich an der Bürgerumfrage von David Mogler beteiligt. Der Verwaltungspraktiker bewirbt sich für das Bürgermeisteramt in Neubulach. Der Zeitpunkt der Umfrage war dabei von Mogler bewusst gewählt: „Ich habe diese Befragung ganz an den Anfang meiner Kandidatur gestellt. Mir war es von Tag eins an wichtig, kein fertiges Programm vorzusetzen, sondern die Zukunftsstrategie von Grund auf gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern zu entwickeln. Die starke Beteiligung und die enorme Qualität der Rückmeldungen sind ein großartiges Signal. Das zeigt: Die Menschen möchten die Zukunft ihrer Stadt aktiv mitgestalten“, erklärt Mogler in einer Pressemitteilung. Ein zentrales Ergebnis der Umfrage sei der Wunsch nach einer klaren strategischen Ausrichtung. Besonders häufig genannt wurden solide Finanzen, eine effiziente und bürgernahe Verwaltung sowie eine nachvollziehbare Priorisierung kommunaler Aufgaben, wie Mogler in der Mitteilung ausführt. Für ihn bestätige dies seinen Ansatz: „Nicht alles, was wünschenswert ist, kann gleichzeitig umgesetzt werden. Deshalb müssen wir gemeinsam mit dem Gemeinderat und der Bürgerschaft festlegen, was Pflichtaufgabe ist, was Priorität hat und was perspektivisch angegangen werden kann.“

Umfrage ist „ein weiterer Baustein im Dialog mit den Menschen“ Auch die Stärkung des Wirtschaftsstandortes spielt laut Mitteilung für viele Teilnehmer eine wichtige Rolle. Gefragt seien gute Rahmenbedingungen für Handel, Handwerk, Gewerbe und Landwirtschaft. Rund 59 Prozent wünschen sich eine stärkere Vernetzung der örtlichen Betriebe, etwa durch regelmäßigen Austausch und eine aktive Wirtschaftsförderung. „Hier kann ich meine Erfahrung als Wirtschaftsförderer der Stadt Calw für Neubulach einbringen“, so Mogler.

„Mir war es wichtig, meine Kandidatur ohne langes Taktieren und Abwarten früh bekannt zu geben und direkt mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch zu kommen.

Nicht nur über meine Umfrage, sondern auch in vielen Gesprächen haben mir bereits viele Bürgerinnen und Bürger ihre Anliegen geschildert“, so Mogler.

In der Zeit bis zur Bürgermeisterwahl möchte er die Gespräche in den Ortsteilen fortsetzen: „Die Umfrage ist kein Abschluss, sondern ein weiterer Baustein im Dialog mit den Menschen. Mein Ziel ist eine realistische und zugleich ambitionierte Perspektive für Neubulach – mit klaren Prioritäten, einer starken Gemeinschaft und einer Verwaltung, die gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern konkrete Lösungen entwickelt“, betont Mogler.

Weitere Themen, die in der Umfrage unter anderem häufig genannt wurden, seien die Verbesserungen der Infrastruktur, Bildung, Betreuung und gute Bedingungen für Kinder und Jugendliche, die Gesundheitsversorgung vor Ort, das Vereinsleben, der gesellschaftliche Zusammenhalt und die touristische Weiterentwicklung.