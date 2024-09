Umfrage: Verbraucher gespalten über Robotik und KI in der Gesundheit

1 Die Menschen in Deutschland stehen einen Einsatz von Robotern im Gesundheitswesen vergleichsweise offen gegenüber (Symbolbild). Foto: Uli Deck/dpa

Die Menschen in Deutschland stehen neuen Technologien oft skeptisch entgegen. Beim Einsatz von Robotern und KI im Gesundheitswesen zeigt eine Umfrage jedoch überraschende Ergebnisse.









Berlin - Die Menschen in Deutschland stehen dem Einsatz von Technologien wie Robotik und Künstlicher Intelligenz (KI) im Pflege- und Gesundheitssektor vergleichsweise positiv gegenüber. In einer repräsentativen Umfrage unter Verbraucherinnen und Verbrauchern in den USA, Japan, Frankreich und Deutschland lag der Zustimmungswert hierzulande auf einer Skala von minus 10 (sehr hohe Ablehnung) bis plus 10 (sehr hohe Offenheit) bei einem Wert von 1,6. Japan erreichte überraschend nur einem Zustimmungswert von 0,9 - vor den USA (0,7) und Frankreich (0,1).