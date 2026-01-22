Umfrage unter Wirten: So bewerten Lahrer Gastronomen die Senkung der Mehrwertsteuer

Die Mehrwertsteuer auf Speisen in der Gastronomie wurde auf sieben Prozent gesenkt. Wird das Essengehen für Lahrer nun günstiger? Unserer Redaktion hat sich umgehört.
Die Senkung der Mehrwertsteuer kehrt zurück. Während der Pandemie war die Abgabe auf Speisen in Restaurants und Cafés schon einmal heruntergefahren worden. Wegen Ukrainekrieg und Inflation verlängerte die Regierung die Regelung bis Ende 2023. Nun wurde der Satz Anfang 2026 abermals von 19 auf sieben Prozent gesenkt. Wir haben uns in Lahr nach Meinungen dazu umgehört.