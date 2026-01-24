Lörrachs Bürgermeisterin Monika Neuhöfer-Avdic geht mit breiter Unterstützung in die Bürgermeisterwahl der Stadt. Das zeigt eine Umfrage unter den Fraktionen.

Am 26. März entscheidet der Gemeinderat über die Besetzung der Bürgermeister-Stelle. Wie berichtet, wird sich Amtsinhaberin Monika Neuhöfer-Avdic wieder für diese Aufgabe bewerben. Sie geht mit einer soliden fraktionsübergreifenden Unterstützung ins Rennen – darauf deutet eine Umfrage unserer Zeitung unter kommunalpolitischen Akteuren der Lerchenstadt hin. Die Fraktion der Grünen hat sich bereits proaktiv für Neuhöfer-Avdic ausgesprochen. Sie schätze die offene und verlässliche Kommunikation mit der Bürgermeisterin sowie ihre Aufgeschlossenheit für Neues, heißt es in der Stellungnahme.

Monika Neuhöfer-Avdic Foto: Juri Junkov Und weiter: „Frau Neuhöfer-Avdic hat in ihrer Funktion wichtige Strukturimpulse und Projekte in Verwaltung und Stadt auf den Weg gebracht, darunter insbesondere die nachhaltige Sanierung und Neukonzeption des Lauffenmühle-Areals.“ Eine zweite Amtsperiode ermögliche, diese fortzuführen und gut abzuschließen.

Ulrike Krämer (CDU) kündigt die „breite Unterstützung“ der CDU-Fraktion an. Sie könne noch nicht für jedes einzelne Fraktionsmitglied sprechen, indes habe sich bereits ein klares Stimmungsbild abgezeichnet. Zum einen sei in dieser schwierigen Phase der Kommune Stabilität von besonderer Bedeutung, zum anderen habe Neuhöfer-Avdic in den vergangenen acht Jahren gute Arbeit geleistet, sagte Krämer. Günter Schlecht (SPD) betonte zunächst, die Sozialdemokraten würden die Ausschreibung abwarten. Gleichwohl sei es aus seiner Sicht Konsens in der Fraktion, dass die Amtsinhaberin unterstützt werden soll.

Sie habe sich in den vergangenen Jahren „hervorragend“ in ihre Themenfelder eingearbeitet. Vor diesem Hintergrund sei ein Wechsel auf dieser zentralen Stelle nicht sinnvoll – zumal in solch schwierigen Zeiten für die Kommune, so Schlecht.

Matthias Lindemer (Freie Wähler) zeigte sich noch zurückhaltend: Die Fraktion warte zunächst die Bewerbungsphase ab und schaue sich dann die Bewerbungen genau an. Vorher würden die Freien Wähler keine Stellungnahme zur Sache abgeben. Wolfgang Koch (AfD) sagte ebenfalls, die AfD werde die Bewerbungsfrist abwarten und anschießend die Bewerber prüfen. Es gebe bislang noch kein festes Meinungsbild. Matthias Koesler (FDP/Piraten) konnte dagegen die Unterstützung seiner Fraktion für die Amtsinhaberin signalisieren – sowohl für die Liberalen als auch für die Piraten. „Wir halten diese Kandidatur für richtig: Sie hat viel in der Stadt bewegt – unter anderem im Zusammenhang mit dem Bau des Zentralklinikums in Lörrach.“

Birger Bär (Bürger für Lörrach) ließ noch offen, wen seine Gruppierung bei der Wahl unterstützen wird. Auch sie werde zunächst die Bewerberlage abwarten und sich dann zu gegebener Zeit positionieren.