Lörrachs Bürgermeisterin Monika Neuhöfer-Avdic geht mit breiter Unterstützung in die Bürgermeisterwahl der Stadt. Das zeigt eine Umfrage unter den Fraktionen.
Am 26. März entscheidet der Gemeinderat über die Besetzung der Bürgermeister-Stelle. Wie berichtet, wird sich Amtsinhaberin Monika Neuhöfer-Avdic wieder für diese Aufgabe bewerben. Sie geht mit einer soliden fraktionsübergreifenden Unterstützung ins Rennen – darauf deutet eine Umfrage unserer Zeitung unter kommunalpolitischen Akteuren der Lerchenstadt hin. Die Fraktion der Grünen hat sich bereits proaktiv für Neuhöfer-Avdic ausgesprochen. Sie schätze die offene und verlässliche Kommunikation mit der Bürgermeisterin sowie ihre Aufgeschlossenheit für Neues, heißt es in der Stellungnahme.