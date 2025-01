Umfrage: Sparer trotz Konjunkturflaute optimistisch fürs eigene Geld

2 Viele Anleger sind optimistisch für ihre eigenen Finanzen, trotz Sorgen um die Wirtschaft (Archivbild) Foto: Monika Skolimowska/dpa

Viele Anleger sehen schwarz für die deutsche Wirtschaft, der Blick auf das eigene Portemonnaie fällt aber zuversichtlicher aus - gerade bei Jüngeren. Das zeigt sich auch im Sparverhalten.









Frankfurt/Main - Viele Anleger sind trotz der Wirtschaftskrise optimistisch mit Blick aufs eigene Geld. In einer Umfrage des Fondsanbieters Union Investment rechnen zwar 59 Prozent der Teilnehmer damit, dass sich die wirtschaftliche Lage in Deutschland in den kommenden zwölf Monaten verschlechtert. Zugleich erwartet mehr als die Hälfte (53 Prozent), dass die finanzielle Situation des eigenen Haushalts in dem Zeitraum stabil bleibt. Fast ein Drittel (30 Prozent) rechnet sogar mit einer Verbesserung, nur 16 Prozent mit einer Verschlechterung.