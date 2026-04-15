Umfrage: Sorge vor Preisschock wächst – Rücklagen vieler aufgebraucht

Der Iran-Krieg hat das Leben in Deutschland deutlich verteuert. Eine Mehrheit fürchtet, dass es nicht bei höheren Spritpreisen bleiben wird. Und viele Menschen haben kaum noch finanzielle Reserven.
Wiesbaden - Die Sorgen vor weiteren Preisanstiegen ist angesichts des jüngsten Ölpreisschocks groß bei Deutschlands Verbraucherinnen und Verbrauchern. Mehr als drei Viertel (77 Prozent) der 1.000 Teilnehmer einer Befragung für die Auskunftei Schufa aus dem März haben nach eigenen Angaben Angst, dass Preise allgemein anziehen werden. Fast ebenso viele (76 Prozent) fürchten, dass Strom und Sprit noch teurer werden.