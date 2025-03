Umfrage: Sicherheitsgefühl in der Bevölkerung hat gelitten

1 Der Todesfahrer von Mannheim wollte sich nach Angaben der Staatsanwaltschaft von der Polizei erschießen lassen. Der Tatverdächtige ist nach bisherigen Erkenntnissen psychisch krank. (Archivfoto) Foto: Dieter Leder/dpa

Gewalttaten, die sich gegen Unbekannte richten, können für Verunsicherung in der Gesellschaft sorgen. Vor allem dann, wenn sich solche Vorfälle - womöglich auch durch Nachahmungseffekte - häufen.









Berlin - Mehrere Gewalttaten gegen Passanten mit tödlichem Ausgang in den vergangenen Monaten haben Spuren in der Gesellschaft hinterlassen. Das zeigen die Ergebnisse einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur. Danach fühlen sich 57 Prozent der Erwachsenen in Deutschland heute unsicherer in der Öffentlichkeit als vor einem Jahr. 38 Prozent der rund 2.000 Befragten gaben an, sich heute nicht unsicherer zu fühlen als vor Jahresfrist. Fünf Prozent der Menschen, die am Montag und Dienstag an der Umfrage teilnahmen, antworteten mit "Weiß nicht" oder machten keine Angaben.