Umfrage: Metaverse: Deutsche Wirtschaft steht noch auf der Bremse

1 Der Digitalverband Bitkom erwartet, dass die Computerbrille Apple Vision Pro die Nutzung des Metaverse in Unternehmen vorantreibt (Archivbild). Foto: Christoph Dernbach/dpa

Der Rummel um das Metaverse aus dem Jahr 2022 ist längst abgeklungen. Der Digitalverband Bitkom warnt aber davor, die Entwicklungen in diesem Bereich voreilig abzuschreiben.









Berlin - Die Mehrheit der Unternehmen in Deutschland möchte beim Thema Metaverse nicht an vorderster Front stehen. Laut einer repräsentativen Umfrage des Digitalverbandes Bitkom unter 605 Unternehmen ab 20 Beschäftigten zwischen Anfang Januar und Ende Februar 2024 geben 83 Prozent an, zunächst abzuwarten, welche Erfahrungen andere Unternehmen mit dem Metaverse machen.