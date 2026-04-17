Eine Umfrage zeigt: 62 Prozent der Deutschen sehen äußere Einflüsse wie Kriege und Energiepreise als Hauptgrund für die schwache Wirtschaft – weniger die Politik der Bundesregierung.
Berlin - Die Unzufriedenheit mit der Bundesregierung ist zwar groß, für die schwächelnde Konjunktur sehen die meisten Deutschen jedoch andere Gründe. Auf die Frage nach den wichtigsten Ursachen für das aktuell sehr magere Wirtschaftswachstum nannten 62 Prozent der Teilnehmer einer repräsentativen YouGov-Umfrage äußere Einflüsse wie Kriege, geopolitische Konflikte, Energiepreisschocks und unterbrochene Lieferketten.