Umfrage: Mehrheit für Social-Media-Verbot für unter 16-Jährige

1 In Australien dürfen Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren keine eigenen Konten mehr auf vielen großen Social-Media-Plattformen besitzen. (Archivbild) Foto: Rick Rycroft/AP/dpa Seit dieser Woche gilt in Australien das weltweit erste Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren. Auch in Deutschland befürworten viele Menschen so eine Einschränkung.







Berlin - Mehr als die Hälfte der Menschen in Deutschland ist für ein Social-Media-Verbot für Kinder unter 16 Jahren. So gaben 60 Prozent der Befragten einer repräsentativen Umfrage des Instituts Insa für "Bild am Sonntag" an, ein solches Verbot zu befürworten. 24 Prozent sind gegen diese Regulierung, 10 Prozent der Umfrageteilnehmer war es egal. 6 Prozent machten keine Angaben oder wussten den Angaben zufolge nicht, wie sie sich positionieren sollten.