Umfrage: Junge Menschen sprechen immer häufiger mit KI über Probleme

Ob Stress oder Depression: Immer mehr junge Menschen wenden sich an KI, um über ihre Probleme zu sprechen. Die Angebote sind leicht zugänglich - doch Fachleute sehen auch erhebliche Risiken.
Leipzig - Chatbots als Gesprächspartner für seelische Probleme: Für viele junge Menschen ist das längst Alltag. Rund zwei Drittel (65 Prozent) der 16- bis 39-Jährigen haben schon einmal mit Künstlicher Intelligenz über psychische Belastungen gesprochen. Das zeigt eine neue repräsentative Befragung der Stiftung Deutsche Depressionshilfe und Suizidprävention in Leipzig.