Umfrage: Interesse von Sparern an nachhaltiger Geldanlage sinkt

2 Alles grün? Manche Anleger legen Wert auf nachhaltige Geldanlagen Foto: Boris Roessler/dpa/dpa-tmn 2 Bilder - Fotostrecke öffnen Viele Jüngere setzen bei der Geldanlage auf Nachhaltigkeit, doch gerade Senioren, Ostdeutsche und Kinderlose winken ab: Eine Studie zeigt auch bei Finanzen gesellschaftliche Gräben. Was bewegt Sparer?







Frankfurt/Main - Klimaziele werden aufgeweicht, Firmen opfern Diversitätsprogramme: In Zeiten von Donald Trump haben Nachhaltigkeit und Umweltschutz an Bedeutung verloren. Das zeigt sich auch im Verhalten von Sparern. Ihr Interesse an nachhaltiger Geldanlage ist das zweite Jahr in Folge geschrumpft, geht aus eine repräsentative Umfrage des Vergleichsportals Verivox hervor.