Umfrage in Wolfach: So viele Eltern wollen eine Ganztagsbetreuung

Erste Ergebnisse einer Befragung zur künftigen Betreuung von Grundschülern wurden im Rathaus vorgestellt. Die Daten sollen als Grundlage für die Planung und Gebührenkalkulation dienen.
188 Elternvertreter beteiligten sich an der Bedarfsumfrage im Rahmen des nahenden Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung von Kindern im Grundschulalter. „Ich war sehr zufrieden mit der Beteiligung“, betonte Christian Kaiser, Sachgebietsleiter Schulen im Wolfacher Rathaus, bei der Vorstellung der Ergebnisse angesichts der rund 60-prozentigen Rückmeldequote.