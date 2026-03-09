Umfrage in Wolfach: So viele Eltern wollen eine Ganztagsbetreuung

Erste Ergebnisse einer Befragung zur künftigen Betreuung von Grundschülern wurden im Rathaus vorgestellt. Die Daten sollen als Grundlage für die Planung und Gebührenkalkulation dienen.

188 Elternvertreter beteiligten sich an der Bedarfsumfrage im Rahmen des nahenden Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung von Kindern im Grundschulalter. „Ich war sehr zufrieden mit der Beteiligung“, betonte Christian Kaiser, Sachgebietsleiter Schulen im Wolfacher Rathaus, bei der Vorstellung der Ergebnisse angesichts der rund 60-prozentigen Rückmeldequote.

Angefragt worden seien auch die Eltern der jetzigen Viertklässler. Da diese aber bis zum Start der Ferienbetreuung im Schuljahr 2026/27 beziehungsweise der Ganztagsschule in der Herlinsbachschule im Schuljahr 2027/28 keinen Anspruch auf Betreuung mehr haben, seien die Antworten in dieser Altersklasse gering ausgefallen. Dennoch wertete Kaiser die Umfrage als Erfolg: „Wir haben viele gute Erkenntnisse gewonnen.“ Die seien auch in die Gebührenkalkulation eingeflossen.

Synergien bei der Beförderung sind möglich

Positiv überrascht sei er über die Ja-Stimmen für die Anmeldung zur Ganztagsschule an drei Wochentagen zu je sieben Zeitstunden. 91 der 188 Eltern würden ihr Kind laut Bedarfsumfrage anmelden. „Ich hätte nicht mit so einem hohen Zuspruch gerechnet“, gab Kaiser zu. An welchen drei Wochentagen der Ganztagsunterricht stattfindet, wäre 47 Prozent (44 Eltern) egal.

Der nächstgrößere Teil mit 20 Prozent (19 Eltern) bevorzugt Montag, Dienstag und Donnerstag. Das biete Chancen für Synergieeffekte beim Thema Busbeförderung mit der Realschule. Mit großer Wahrscheinlichkeit werde man den Ganztagsschulbetrieb ab 2027/28 an diesen drei Tagen einführen.

73 der 91 Eltern, die ihr Kind zur Ganztagsschule anmelden würden, kreuzten auch bei einem kostenpflichtigen Mittagessen in der Mensa Ja an. 17 davon würden das viermal die Woche machen, 40 dreimal. Auch dieser hohe Zuspruch habe ihn gefreut, sagte Kaiser.

Auch Ferienbetreuung ist viel gefragt

Den größten Bedarf hätten die Eltern wie erwartet bei der Ferienbetreuung gemeldet. 113 Eltern würden ihr Kind für eine kostenpflichtige Betreuung anmelden, mit 81 der größte Teil davon halbtags morgens.

Konkret für das Schuljahr 2026/27, in dem die Ferienbetreuung der Städte Wolfach und Hausach mit dem Haslacher Club 82 starten soll (wir berichteten), meldeten 50 Eltern Bedarf an einer Halbtags-Betreuung an.

Für die Ganztagsschule im Schuljahr 2027/28 meldeten 63 Eltern konkreten Bedarf, wenn auch an unterschiedlichen Wochentagen.

„Diese Zahlen zeigen noch mal ganz deutlich, wie wichtig das ist“, kommentierte Kordula Kovac (CDU) die Ergebnisse der Bedarfsabfrage.

Gebühren

