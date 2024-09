Die Stadt Schramberg will mit einer Befragung von Passanten Wünsche und Eindrücken in der Stadt erfahren.

Damit die Attraktivität der Stadt und ihrer Geschäfte erhalten bleibt, sei es wichtig, Passanten nach Wünschen und Eindrücken zu befragen und als Stadtverwaltung, Handels- und Gewerbeverein (HGV) und Einzelhändler entsprechend zu reagieren, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Schramberg.

„2022 haben wir erstmals an der Befragung, die das Institut für Handelsforschung bundesweit durchführt, teilgenommen,“ erläutert Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr. „Sehr positiv bewertet haben die Passanten damals die Fußgänger-, Auto- und Fahrradfreundlichkeit unserer Innenstadt. Daran arbeiten wir weiter.“

Potenzial für Verbesserung bei der letzten Befragung gab es in den Bereichen Lebensmittel und Unterhaltungselektronik. „Hier nachzuarbeiten ist nicht ganz so leicht,“ so Wirtschaftsförderer Ralf Heinzelmann. „Was wir tun können, ist mit den Ergebnissen aus der Umfrage an die entsprechenden Anbieter heranzutreten. Wir unterstützen dann bei der Suche nach geeigneten Flächen, bekommen aber auch immer wieder die Rückmeldung, dass – speziell im Lebensmitteleinzelhandel – die eigentliche Herausforderung in der Personalgewinnung liegt.“

Ergebnisse im Gemeinderat

Die Befragung findet zwischen 19. September und 24. Oktober an Standorten in der Talstadt und Sulgen statt. Die Ergebnisse sollen im Gemeinderat vorgestellt werden.