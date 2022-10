3 Anuschka Rode Foto: Gruhler

Steigende Preise, dunkle Straßenlampen und kältere Schwimmbäder. Die Energiekrise ist in vielen Bereichen unserer Gesellschaft spürbar. Doch wie gehen die Menschen privat mit der aktuellen Krise um? Passanten in Schramberg geben Auskunft.















Schramberg - Machen sie sich Sorgen wegen der aktuellen Energiekrise? Wie sparen sie Energie?

Victoria Tiuk, Schramberg: Die Energiekrise ist für uns anstrengend, weil wir nicht wissen, wie hoch die Strompreise werden. Aktuell ist es für uns noch wie früher, da wir wegen unserem Kleinkind wenig sparen können. Wir sind aber schon auf Energiesparlampen umgestiegen.

Dieter Reusch, Schramberg: Ich mache mir Gedanken über die Energiekrise. Ich achte darauf weniger Auto zu fahren und die Heizung weniger aufzudrehen. Außerdem denke ich darüber nach mir einen Campingkocher anzuschaffen, falls der Strom ausgehen sollte.

Anuschka Rode, Heiligenbronn: Die aktuelle Energiekrise interessiert uns, jedoch machen wir uns persönlich keine großen Sorgen. Die steigenden Preise sind trotzdem nicht in Ordnung. Wir persönlich machen weniger die Heizung an und heizen vermehrt mit Holz, da dieses noch etwas günstiger ist. Mein Mann arbeitet in der Haustechnik und kennt sich somit in diesem Bereich gut aus.