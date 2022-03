Was Passanten in der Stadt zu den hohen Spritpreisen sagen

4 Die Spritpreise erhitzen die Gemüter. Menschen aus Horb fordern Erleichterungen. Foto: J. Ganswind

Diskussionen um hohe Spritpreise gab es in der Vergangenheit immer mal wieder. Seit dem Beginn des Krieges in der Ukraine gibt es aber nicht für möglich gehaltene Preise an den Tankstellen. Unsere Redaktion hat Passanten in der Stadt nach ihrer Meinung gefragt.















Horb - "Was soll man da noch dazu sagen? Das ist eine Frechheit." So äußert sich Edgar Ketterer aus Empfingen auf unsere Nachfrage. "Man überlegt aktuell schon zweimal, wo man hinfährt. Das betrifft zum Beispiel auch einen Urlaub im Sommer. Andererseits will ich deswegen auch nicht auf alles verzichten", erklärt Ketterer. Zuletzt hat er für fast 90 Euro getankt. "Ich denke mal, sie werden keinen finden, dem diese Preise gefallen", erklärt er gegen Ende des Gesprächs.