Umfrage in Haiterbach: Gibt es einen Bedarf für ein Bürgerauto?

Die Stadt Haiterbach denkt über die Einführung eines Bürgerautos nach. Vorab soll der Bedarf geprüft werden. Deshalb sind die Bürger zur Teilnahme an einer Umfrage aufgerufen.
Die Idee eines Bürgerauto ist nicht neu. Auch Kommunen im näheren und weiteren Umkreis von Haiterbach haben jüngst solche Angebote eingeführt. Und selbst Haiterbach hatte bereits so ein Angebot: Aus einer Initiative des Mehrgenerationenhauses heraus wurde ein Bürgerauto eingeführt. Die Idee war im Arbeitskreis „Mobilität“ innerhalb einer Klausurtagung des Mehrgenerationenhauses geboren und im September 2008 unter dem Namen „Bürgerauto Mietservice“ eingeführt worden