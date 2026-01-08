Umfrage in Haiterbach: Gibt es einen Bedarf für ein Bürgerauto?

Die Stadt Haiterbach denkt über die Einführung eines Bürgerautos nach. Vorab soll der Bedarf geprüft werden. Deshalb sind die Bürger zur Teilnahme an einer Umfrage aufgerufen.

Die Idee eines Bürgerauto ist nicht neu. Auch Kommunen im näheren und weiteren Umkreis von Haiterbach haben jüngst solche Angebote eingeführt. Und selbst Haiterbach hatte bereits so ein Angebot: Aus einer Initiative des Mehrgenerationenhauses heraus wurde ein Bürgerauto eingeführt. Die Idee war im Arbeitskreis „Mobilität“ innerhalb einer Klausurtagung des Mehrgenerationenhauses geboren und im September 2008 unter dem Namen „Bürgerauto Mietservice“ eingeführt worden

„Immer wieder erreicht die Stadtverwaltung Haiterbach der Wunsch nach dem Wiederaufleben dieses Angebotes. Bürgermeisterin Kerstin Brenner möchte diesem nachgehen und wieder ein ähnliches Angebot schaffen“, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung auf deren Homepage.

Die Stadtverwaltung sei derzeit dabei, die (Wieder-)Einführung eines solchen Angebotes zu prüfen.

Fahrten innerhalb des Gemeindegebiets

Dabei werden auch die Vorstellungen, wie ein solches Angebot aussehen könnte, skizziert. So sei das Haiterbacher Stadtauto ein Fahrdienst, welcher durch ehrenamtlich engagierte Fahrer durchgeführt sowie organisiert werde.

Das Angebot richte sich an die älteren Einwohner und diejenigen, die nicht mehr selbst Auto fahren können. Dabei solle das Ein- und Aussteigen noch selbstständig möglich sein.

Die Fahrten beschränkten sich voraussichtlich auf das Gemeindegebiet. Fahrten zum Arzt, Einkaufen, zu Veranstaltungen von Vereinen, Kirchen und der Stadtverwaltung sollen ermöglicht werden.

Die Fahrgäste sollen dabei nach voriger Anmeldung zu Hause abgeholt werden. Für die Fahrten werde ein kleiner Fahrpreis erhoben.

Auch Fahrer werden gesucht

„Damit dieses Angebot langfristig Anklang findet und verwirklicht werden kann, wird im ersten Schritt der Bedarf geprüft. Voraussetzung ist ein generelles Interesse an einem solchen Angebot sowie genügend Ehrenamtliche, die mitmachen.“ Eine jetzt gestartete Umfrage richte sich deshalb sowohl an künftige Nutzer als auch an Interessierte, die sich in dieses Angebot einbringen wollen

Den Umfragebögen gibt es unter anderem online auf der Homepage der Stadtverwaltung unter www.haiterbach.de/verwaltung-service/aktuelles-presse/infos-der-verwaltung/2459/haiterbacher-stadtauto. Die Antworten können bis 15. Februar per E-Mail an Selina Frasch, Azubi@haiterbach.de, oder per Post an Stadtverwaltung Haiterbach, Selina Frasch, Marktplatz 1, 72221 Haiterbach geschickt werden.

Fragen zu diesem Thema beantwortet die Stadtverwaltung unter Telefon 07456/9388-0.