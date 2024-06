Umfrage in Donaueschingen

1 Zwei Stunden länger schlafen, trotz Schule? Schüler der Klasse 7a am Gymnasium Plochingen durften das sechs Wochen lang an zwei Tagen pro Woche ausprobieren. Foto: Jens Fröhlich

Siebtklässler in Plochingen durften sechs Wochen lang selbst entscheiden, ob für sie der Unterricht um 7.50 oder um 9.40 Uhr beginnt. Ist das auch für Donaueschinger Schulen eine Option? Das sagen die Schulleiter.









Ausschlafen, anstatt früh am Morgen den Lehrern zu lauschen – wer hat sich das nicht selbst einmal gewünscht? Für Schüler am Gymnasium Plochingen ging dieser Traum im April in Erfüllung, zumindest auf Zeit.