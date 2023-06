Für was braucht man sein Auto? Einkaufen? Die Kinder zu ihren Hobbys kutschieren? Um überhaupt in die Arbeit zu kommen? Letzteres trifft wohl auf viele Bad Liebenzeller zu. Der Klimaschutzmanager Fawad Mehmood hat eine entsprechende Umfrage vorgenommen und die Ergebnisse im Gemeinderat vorgestellt.

212 Personen haben daran teilgenommen, die meisten von ihnen – nämlich rund 65 Prozent – über 40 Jahre alt.

Wie viele gehen zu Fuß?

Für fast ebensoviele Befragte hat das Thema Klimaschutz einen hohen oder sehr hohen Stellenwert. Nur gut 14 Prozent antworteten hier mit niedrig oder sehr niedrig.

Aber zurück zum Pendeln: Bei fast 50 Prozent liegt der Arbeitsplatz zwischen 20 und 50 Kilometer vom Wohnort entfernt, bei 45 Prozent unter 20 Kilometern. Der Rest muss sogar noch weiter fahren.

Als Fortbewegungsmittel nehmen für den Arbeitsweg zwei Drittel das Auto. Lediglich elf Prozent benutzen Bus oder Bahn. Vier Prozent schwingen sich dafür jeden Tag auf das Fahrrad. Und neun Prozent gehen sogar zu Fuß. Das eigene Auto dominiert also ganz klar, wenn es um die Mobilität der Bad Liebenzeller geht.

Das zeigt sich auch beim Energiebedarf der Stadt insgesamt. Denn 32 Prozent davon, also fast 50 000 Megawattstunden, entfallen hier auf den Verkehr. Nur der Sektor „Private Haushalte“ benötigt mit rund 72 000 Megawattstunden mehr. Zum Vergleich: Das örtliche Gewerbe kommt mit rund 21 000 Megawattstunden aus. Das entspricht 15 Prozent am Gesamtbedarf. Der Verkehr ist übrigens auch für knapp ein Drittel der Treibhausgas-Emissionen der Stadt verantwortlich.

Mehrheit für Windenergie

Interessant ist auch, von welchen Klimaschutzaktivitäten der Stadt die Bürger schon etwas mitbekommen haben. Eigentlich von allen Themen – beispielsweise der LED-Umrüstung der Straßenlaternen, der energetischen Sanierung der Schulen oder dem Klimaschutzkonzept– hat eine große Mehrheit der Befragten zumindest schon einmal gehört. Vor allem mit dem Carsharing oder der Fairtrade-Town-Kampagne haben sich viele von ihnen auch schon intensiver beschäftigt - wie auch mit Balkonsolaranlagen. Das liege mutmaßlich an der kürzlich beschlossenen städtischen Förderung, meinte Mehmood.

Vor allem bei der klimafreundlichen Mobilität, der Energieeffizienz und den erneuerbaren Energien sahen die Befragten den größten Handlungsbedarf in der Stadt. Der Ausbau von Photovoltaik-Anlagen ist 80 Prozent von ihnen wichtig. Und 60 Prozent sprechen sich für mehr Windenergie in der Stadt aus. Das überrascht, sind die Windräder in unmittelbarer Nähe zum eigenen Heim doch oft unbeliebt. Dietmar Lehmann-Schaufelberger (Grüne) nahm diesen Ball gleich auf und erkundigte sich, wo die Windräder denn hinkämen – und wann.

Nicht repräsentativ

Die Umfrage und ihre Ergebnisse sind aber mit Vorsicht zu genießen. Denn repräsentativ ist sie nicht. Auch wenn die Zahl der Befragten grundsätzlich ausreichen würde, entspricht die Stichprobe in ihrer Zusammensetzung – zum Beispiel was das Alter angeht – nicht der Gesamtbevölkerung der Stadt. Und die Befragten entschieden sich selbst, daran teilzunehmen.

Wer ohnehin nicht viel von Klimapolitik hält, wird wohl kaum einen Fragebogen zum Thema ausfüllen. Also kommen diese Meinungen in den Ergebnissen auch nicht vor.

Ob die Windkraft wirklich so beliebt ist, wird sich wohl erst bei der konkreten Planung zeigen. Das zeigen auch die Erfahrungen aus dem benachbarten Schömberg. Eine Mehrheit sprach sich in einem Bürgerentscheid für Windenergie aus. Als dann klar war, dass die Windräder wirklich kommen, formierte sich vehementer Widerstand – letztlich aber ohne Erfolg. Und sollten Windräder auf Staatswaldflächen – so wie kürzlich in beiden Kommunen vorgestellt – installiert werden, ist der Spielraum der Gemeinderäte und Kommunalverwaltungen ohnehin begrenzt.