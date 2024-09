Nur noch wenige Tage ist das Umfrage-Tool aktiv, mit dem die Kreisbewohner ihre Einschätzung teilen können: Wo lebt es sich am sichersten? Wie ist es um den Wohnraum im Landkreis bestellt? Welche Gemeinde kommt in Sachen Familienfreundlichkeit besonders gut weg?

Fragen wie diese sind Teil der Umfrage im Rahmen des großen Orts-Checks des Schwarzwälder Boten und der Neckarquelle im Schwarzwald-Baar-Kreis, die in 13 Kategorien unterteilt ist. In nur wenigen Minuten können Teilnehmer sich durch den Fragenkatalog klicken, ihre Einschätzung mitteilen und damit zu einem stimmigen Gesamtbild für den Schwarzwald-Baar-Kreis beitragen.

Ausgewertet werden die Antworten dann nach Ende des Abstimmungszeitraums am 22. September. Ab Ende Oktober erscheinen dann in einer mehrwöchigen Serie alle Ergebnisse übersichtlich und grafisch aufbereitet.

Handlungsbedarf gegeben

2022 zeigte sich in manchen Themenfeldern ein besonderer Handlungsbedarf. Etwa beim Thema Immobilienmarkt – gerade einmal 5,40 von 10,00 möglichen Punkten konnte der Schwarzwald-Baar-Kreis in diesem Bereich ergattern. Und auch in Sachen Gesundheitsbedarf machten sich viele Umfrageteilnehmer in der Region Sorgen – vor allem dort, wo die Entfernung zum doppelstädtischen Klinikum besonders groß ist.

Recht zufrieden waren die Umfrageteilnehmer 2022 hingegen mit der Sauberkeit im Landkreis – 7,74 Punkte vergaben die Befragten in dieser Kategorie. Am zweitbesten kam der Landkreis im Bereich „Sport und Vereine“ mit 7,48 Punkten weg, am drittbesten in Sachen „Lebensqualität“ mit immerhin 7,39 Punkten.

Ein besonderes Augenmerk liegt bei der Umfrage aber nicht nur auf den abgefragten Themen – der Orts-Check wirft den Blick über den Tellerrand hinaus und gibt den Umfrageteilnehmern die Möglichkeit, in Kommentarfeldern auch Themen darüber hinaus anzusprechen, lobend zu erwähnen oder Kritik zu üben.

Mit Spannung erwartet werden die Ergebnisse des Jahres 2024 und der Vergleich zu 2022 – doch bis dahin haben alle Bürger nochmals die Gelegenheit, abzustimmen und, mit etwas Glück, sogar etwas zu gewinnen. Noch bis zum 22. September ist die Umfrage für alle, die mitmachen wollen, online.

Jetzt mitmachen - Fragen und Antworten

Wo finde ich den Check?

Die große Umfrage ist unter schwabo.de/umfragesbk zu finden.

Wer kann abstimmen?

Beim großen Ortscheck für die Städte und Gemeinden im Schwarzwald-Baar-Kreis sowie Trossingen in Landkreis Tuttlingen kann sich jeder beteiligen, die Teilnahme steht allen Bürgern offen. Auch Interessierte aus der Umgebung können ihre Einschätzungen online abgeben.

Kostet das etwas?

Natürlich nicht, der Orts-Check ist komplett kostenlos.

Wie lange dauert das?

Um die 30 Fragen zu beantworten, reichen fünf Minuten aus.

Wie wird bewertet?

Ganz einfach über einen Schieberegler, an dem man seine Meinung von 1 (sehr schlecht) bis 10 (sehr gut) einstellen kann.

Muss ich persönliche Daten angeben, um mitzumachen?

Nein, die Umfrage läuft völlig anonymisiert. Wir sollten nur wissen, in welchem Ort im Landkreis die Teilnehmer leben, um die Ergebnisse ortsgenau auswerten zu können. Und das Alter sowie das Geschlecht der Teilnehmenden werden abgefragt.

Wo gibt es die Ergebnisse?

In einer großen Serie stellen wir die Ergebnisse für die einzelnen Orte und den gesamten Landkreis auf vielen Sonderseiten in der Zeitung sowie auch online vor.

Lohnt sich das Mitmachen?

Unbedingt! Zum einen bieten die Ergebnisse am Ende ein wichtiges Bild, wie wohl sich die Bürger in ihrem Ort fühlen. Und wir verlosen außerdem Preise.

Was gibt es zu gewinnen?

Als Dankeschön für die Teilnahme an der Umfrage verlosen wir unter allen Teilnehmern als Hauptpreis eine Reise für zwei Personen in den Europa-Park mit Hotelübernachtung plus Tickets sowie zehn Einzelkarten.