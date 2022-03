Erzbistum Köln Woelki: Habe Papst meinen Amtsverzicht angeboten

Überraschung in Köln: Kardinal Woelki ist am Mittwoch zwar wie angekündigt in sein Amt als Erzbischof zurückgekehrt, doch offenbar nur auf Probe. Er hat dem Papst seinen Rücktritt angeboten.