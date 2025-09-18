Umfrage: Geldsorgen erneut größte Angst der Deutschen

Auch in diesem Jahr fürchten sich viele vor steigenden Preisen beim Einkaufen oder der Miete. Der Blick auf die größten Ängste der Deutschen zeigt aber auch eine überraschende Entwicklung.
Berlin - Zur größten Sorge der Menschen in Deutschland gehört einer repräsentativen Befragung zufolge die Angst vor steigenden Lebenshaltungskosten. Demnach hat rund jeder zweite Mensch (52 Prozent) Sorge, dass die Kosten für Einkaufen, Miete und Co. nach oben gehen, wie die Langzeitstudie "Die Ängste der Deutschen" zeigt. Seit dem Start der jährlichen Befragung im Jahr 1992 belegt die Angst vor steigenden Lebenskosten schon zum 15. Mal den ersten Platz.