Umfrage: Einzelhandel mit Weihnachtsgeschäft bisher nicht zufrieden

Der Black Friday lockte diese Woche mit Rabatten. Perfekt für Weihnachtsgeschenke - könnte man meinen. Zufrieden mit dem bisherigen Umsatz sind viele Händler aber nicht.
Berlin (dpa/bb) - Viele Einzelhändler sind einer Umfrage des Handelsverbands zufolge mit dem bisherigen Weihnachtsgeschenk unzufrieden. Für die letzte Novemberwoche berichten 60 Prozent der 300 befragten Unternehmen von schwachen Geschäften, wie der Handelsverband Deutschland (HDE) mitteilte. Rund 25 Prozent zeigte sich demnach zufrieden.