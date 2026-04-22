Umfrage: Deutsche wollen mehr Geld für Straßen – Klimaschutz verliert

Viele Menschen in Deutschland befürworten mehr öffentliche Investitionen, etwa in Gesundheit, Bildung und Straßen. Andere Themen polarisieren dagegen. Und die Skepsis bei Ausgaben auf Pump ist groß.
Berlin - Ob Krankenhäuser, Straßen oder die Bahn: Die Menschen in Deutschland wünschen sich laut einer Umfrage in vielen Bereichen mehr öffentliche Investitionen. Allerdings haben sich die Präferenzen teils deutlich geändert, wie eine repräsentative Umfrage des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung zeigt. Zudem stoßen Investitionen auf Kredit bei vielen auf Ablehnung.