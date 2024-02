Umfrage des Handelsverbands: Händler in Baden-Württemberg rechnen mit Coronahilfen ab

Händler in Baden-Württemberg rechnen mit Coronahilfen ab

1 Die Coronahilfen halfen etlichen Händlern dabei, ihr Geschäft weiterzuführen. Etliche mussten später dennoch ihre Läden schließen. Foto: imago/Arnulf Hettrich

Der Handelsverband Baden-Württemberg hat Händler im Land befragt, was ihnen die Coronahilfen gebracht haben. Die Ergebnisse sind ernüchternd. Der Verband spricht von einem „Vertrauensverlust bei Teilen der Händler“.









Link kopiert



Es ist eine Umfrage, deren Ergebnisse die Landesregierung nicht erfreuen dürfte: Die Händlerinnen und Händler in Baden-Württemberg sind im Schnitt mit den Coronahilfen, die sie in der Pandemie erhalten hatten, nicht zufrieden. In der Umfrage des Handelsverbands Baden-Württemberg, die unserer Zeitung vorliegt, heißt es zusammenfassend: „Die vom Land gestellten Coronahilfen konnten nur schwach die Bedarfe der Unternehmen decken.“