Umfrage des ADFC: So bewerten Radfahrer die Situation in Ettenheim und Umgebung

Der ADFC hat die Ergebnisse seines 2024 gestarteten Fahrradklima-Tests für die Stadt vorgestellt. Gewünscht wird unter anderem die Reduzierung des Parkraums.
Beim deutschlandweiten Fahrradklima-Tests haben in Ettenheim 26 Teilnehmer Kommentare abgegeben – und ein differenziertes Bild der Situation für Radler in ihrer Stadt und der näheren Umgebung gezeichnet, wie der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Clubs (ADFC) in Ettenheim in einer Pressemitteilung berichtet. Von kurzen Ausführungen bis zu umfassenden Beschreibungen reiche das Spektrum. Überwiegend seien mehr oder weniger konstruktive Kritik und Anregungen geäußert worden. Gleichzeitig komme starke Unzufriedenheit zum Ausdruck. Lob sei hingegen nur selten ausgesprochen worden. Die Auswertung war Ende Juni fertig und liegt nun vor.