Umfrage des ADFC: So bewerten Radfahrer die Situation in Ettenheim und Umgebung

Der ADFC hat die Ergebnisse seines 2024 gestarteten Fahrradklima-Tests für die Stadt vorgestellt. Gewünscht wird unter anderem die Reduzierung des Parkraums.

Beim deutschlandweiten Fahrradklima-Tests haben in Ettenheim 26 Teilnehmer Kommentare abgegeben – und ein differenziertes Bild der Situation für Radler in ihrer Stadt und der näheren Umgebung gezeichnet, wie der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Clubs (ADFC) in Ettenheim in einer Pressemitteilung berichtet. Von kurzen Ausführungen bis zu umfassenden Beschreibungen reiche das Spektrum. Überwiegend seien mehr oder weniger konstruktive Kritik und Anregungen geäußert worden. Gleichzeitig komme starke Unzufriedenheit zum Ausdruck. Lob sei hingegen nur selten ausgesprochen worden. Die Auswertung war Ende Juni fertig und liegt nun vor.

Hauptpunkt sei die Weiterentwicklung der Ost-West-Verbindung für Radfahrer (mit benachbarten Gemeinden, also hinsichtlich der räumlichen Ausdehnung) beziehungsweise die Verbesserung der Situation auf Ettenheimer Gemarkung. Der beim Schulzentrum St. Landolin stadteinwärts beginnende Schutzstreifen auf der Landesstraße werde unter Hinweis auf den oftmals nicht ausreichenden Abstand einhaltenden Kraftfahrzeugverkehr als unzureichend beziehungsweise ungeeignet kritisiert. Aus Sicht des ADFC wäre ein Radweg auf der Trasse der ehemaligen Bahnlinie ab den Espen bis zur Heimschule eine Möglichkeit, um die gefährliche Situation auf der Otto–Stoelcker Straße zu lösen und das Kernstück einer attraktiven Ost-West Radverkehrsachse zu schaffen.

Im Detail werden Verbesserungen in der Rheinstraße und der Straßburger Straße gefordert – in letzterer mit Blick auf die Rechts-vor-links-Situation in der Zu- und Abfahrt zur beziehungsweise von der Werkrealschule. Schutzstreifen (gestrichelte Abtrennung) werden von etlichen Teilnehmern kritisiert, da sie mit zu starken Gefahren durch den Kfz-Verkehr aufgrund einer Unterschreitung der Mindestabstände und überhöhter Geschwindigkeit verbunden seien.

Weitere grundsätzliche Forderungen betreffen laut der Mitteilung die fahrradfreundlichere Gestaltung von Kreuzungen und Kreisverkehren. Radaufstellbereiche und die flächige Verwendung von roter Farbe bei Einmündungen werden ebenfalls gefordert, zudem die weitgehende Trennung von Auto- und Radverkehr. Die Absenkung der Bordsteine solle außerdem auf null Millimeter erfolgen. Wirtschaftswege, über die der Radverkehr geführt wird, seien häufig wellig und ungepflegt beziehungsweise verunreinigt.

Historischer Stadtkern ist nicht für den schnellenAutoverkehr gemacht

Gewünscht werden die Begrenzung des Autoverkehrs in der Innenstadt und die Reduzierung des Parkraums. Moniert wird bei neu angelegten Radwegen, dass teilweise auf kurzen Strecken mehrfach Querungen auf die andere Straßenseite eingebaut wurden. Das sei für Kinder nicht ausreichend sicher. Zudem wird bemängelt, dass Radwege nicht durchgängig geführt werden, sondern Lücken aufweisen.

Autoverkehr sorgt den Teilnehmern zufolge für die meisten Gefahren. „Sicherheitsabstand beim Überholen wird nicht eingehalten“, „überhöhte Geschwindigkeiten“, „auf Rad- und Gehweg beziehungsweise neben Schutzstreifen parkende Autos“ sowie „ungerechtfertigtes Überfahren der Radfahrschutzstreifen“ sind am häufigsten vertreten.

In einer so kleinen Innenstadt liegt es außerdem nahe, den Autoverkehr generell heraus zu halten, heißt es weiter. Der historische Stadtkern sei weder für schnellen Autoverkehr noch für die heutigen Fahrzeugbreiten gebaut worden. Tempo 20 für Lieferfahrzeuge sei das Maximum. „Die Innenstadt wieder neuen autolosen Bewohnern zu widmen, könnte eine Zukunftsstrategie für eine attraktive Kleinstadt sein“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Mit der Auswertung gebe der ADFC der Verwaltung, den Planern und den politischen Entscheidern die Sorgen und Wünsche der radelnden Bürger weiter und hofft, deren Aufmerksamkeit geweckt zu haben, heißt es in der Pressemitteilung des ADFC in Ettenheim abschließend.

Der ADFC

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club ist ein gemeinnütziger Verein mit Sitz in Berlin. Der Fahrradklimatest des Vereins wird bereits seit 1988 organisiert.