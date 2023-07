Die Oberschopfheimer Geschäftsleute halten am alten Papier-Gutschein fest. Die geplante digitale Karte lohne sich für Friesenheim nicht.

Die Themenlage bei der Hauptversammlung der Oberschopfheimer Geschäftsleute war vielschichtig: Keine Begeisterung ist für die von der Werbegemeinschaft Friesenheim neu geplante digitale Gutscheinkarte erkennbar. Konkret angegangen werden soll die Werbung um Fachkräfte und Auszubildende.

Die Oberschopfheimer Geschäftsleute stehen der Einführung eines neuen Gutscheinsystems mittels Chipkarte kritisch gegenüber. Eine Umfrage unter den Mitgliedern bei der Hauptversammlung fiel negativ aus. Einerseits seien die einmaligen Kosten von genannten 12 000 Euro für die Installierung zu hoch und außerdem funktioniere das vorhandene Gutscheinsystem auf Papier sehr gut. Dass Unternehmen zusätzlich über dieses System dem Mitarbeiter einen steuerfreien Bonus schenken könnten, wollte der Ehrenvorsitzende Klaus Kopf so nicht stehen lassen: „Was hindert mich als Unternehmer daran, die aktuellen Gutscheine zu kaufen und an meine Mitarbeiter auszuhändigen? Das Kartensystem mag vielleicht für die Stadt Lahr gut sein, aber für Oberschopfheims Geschäftswelt lässt sich kein großer Nutzen erkennen.“ Offensichtlich funktioniere das aktuelle System sehr gut in Oberschopfheim und erfreue sich großer Beliebtheit. Außerdem seien die Kosten sehr gering. Vom Tisch ist die Chipkarte dennoch nicht: „Man muss sich damit befassen“, betonte der Vorsitzende Michael Holzenthaler. Er werde sich auf jeden Fall nochmal eingehender damit beschäftigen.

„ Tag der Ausbildung“ soll organisiert werden

Ob die Oberschopfheimer Geschäftsleute sich daran beteiligen werden, bleibt abzuwarten. „Die Werbegemeinschaft Friesenheim möchte das neue Gutscheinsystem einführen“, erklärte Holzenthaler. „Lahr geht mit der Lahrcard durch die Decke“, wusste der stellvertretende Vorsitzende Martin Merz. Aber der Einzelhandel und die Geschäftswelt in Lahr sei anders zu bewerten.

Viel mehr brenne dem Vorsitzenden die aktuelle Facharbeitersituation auf der Seele. „Handwerker vom Fach und Azubis werden rar“, erklärte Holzenthaler. Es brauche mehr Belebung und Werbung in den Betrieben. Ein gemeinsamer Tag für die Ausbildung und das Handwerk ist angedacht. „Ich bin sofort dabei“, erklärte Moritz Weschle und ergänzte: „Wir müssen etwas tun. Von alleine kommt kaum mehr jemand zu uns. Alle haben wir Bedarf.“ Die Zeiten, in denen sich Unternehmen ihre Azubis noch unter vielen Bewerbungen aussuchen konnten, seien längst vorbei. Wer Azubis möchte, müsste sie auch aktiv etwas Fertigen lassen und sich in der Praxis zeigen. „Woher sollen die Fachkräfte sonst kommen, wenn nicht durch unsere Ausbildungsplätze“, betonte Holzenthaler.

An einen würzigen Glühwein lässt sich bei 35 Grad Temperatur wahrlich nicht denken. Trotzdem haben sich die Geschäftsleute auch mit den Planungen für den Weihnachtsmarkt 2023 beschäftigt. Dass sich Ortsvorsteher Michael Jäckle für einen Zuschuss in Höhe von 1000 Euro bei der Gemeinde Friesenheim stark gemacht hat, betonten die Geschäftsleute mit nachdrücklichem Dank. „Der Zuschuss war eine sehr harte Nuss, die es zu knacken galt“, ließ der Ortsvorsteher durchblicken. Über den Zuschuss lassen sich die Standkosten für kreative Angebote halbieren. Die Rückmeldung von den Ausstellern war durchweg positiv. Dankbar sind die Geschäftsleute für die Treue des St. Franziskuskindergartens.

Neuer Lauben-Lagerplatz muss gesucht werden

Umschauen müssen sich die Oberschopfheimer Geschäftsleute nach einem neuen Lagerplatz für die Lauben. Seit vielen Jahren lagern diese im ehemaligen Bima-Gebäude und müssten dort über kurz oder lang raus, so der Vorsitzende. Überlegt wurde die Beschaffung eines Containers, der sich eventuell mit einem anderen Verein teilen ließe. „Gemeinschaft wird bei uns groß geschrieben“, so Holzenthaler und hofft auf eine baldige Lösung.