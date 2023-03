1 Anstoßen mit einem Glas Sekt auf den Internationalen Frauentag Foto: Nädele

Am 8. März findet der Internationale Frauentag statt. Wir haben Frauen auf den Rottweiler Straßen gefragt: Braucht es den Tag heutzutage überhaupt noch?









Seit mehr als 100 Jahren wird am 8. März der Internationale Frauentag begangen. Weltweit demonstrieren Frauen an dem Tag für Gleichberechtigung und gegen Diskriminierung. In Berlin und Mecklenburg-Vorpommern ist der Weltfrauentag sogar ein gesetzlicher Feiertag. Seine Wurzeln hat der Tag in der Arbeiterinnenbewegung des frühen 20. Jahrhunderts, als Frauen für ihr Wahlrecht auf die Straßen gingen. Seitdem hat sich einiges getan. Unsere Redaktion hat Rottweilerinnen gefragt: Braucht es heutzutage noch einen Weltfrauentag?

Edith Kleiner (61): „Ja, es braucht noch einen Frauentag – weil es heute noch immer nicht so ist, wie es eigentlich sein sollte. Zum Beispiel beim Thema Lohn: Frauen werden noch immer schlechter bezahlt, bei gleicher Arbeit. Und es gibt auch viele Länder, in denen es noch schlechter ist als in Deutschland. Aber es wird sicher auch Länder geben, in denen es besser ist.“

Edith Kleiner (61) Foto: Meene

Fatima Godinho (55): „Wir brauchen unbedingt den Weltfrauentag, denn wir müssen für die Frauenrechte kämpfen. Viele Dinge sind für Frauen teurer als für Männer, zum Beispiel der Friseurbesuch oder die Reinigung. Wir Frauen bekommen auch weniger Gehalt, obwohl wir genauso viel und mit der Kinderbetreuung oft sogar mehr leisten als der Mann.“

Fatima Godinho (55) Foto: Meene

Rosemarie Moosmann (63): „Der Weltfrauentag ist eine tolle Sache. Es ist schön, dass man an die Frauen denkt. Besonders in Entwicklungsländern sind Frauen den Männern noch nicht gleichgestellt.

Juliane Schmidt (29) Foto: Meene

In Deutschland sind die meisten Frauen zwar emanzipiert, aber das auch noch nicht so lange: Es ist noch nicht so lange her, da durften Frauen noch nicht arbeiten oder hatten noch keine Führerscheine.“

Juliane Schmidt (29): „Ja, denn Frauen sind immer noch in vielen Bereichen benachteiligt. Zum Beispiel in Sachen Lohn und in der Medizin. Die Welt ist insgesamt noch immer eher auf Männer ausgelegt.“

Rosemarie Moosmann (63) Foto: Meene

Anna Weis (23): „Ja, auf jeden Fall braucht es den Weltfrauentag. Ich finde es gibt immer noch viele Nachteile gegenüber Männern.

Vor allem im Bezug auf Gehalt sieht man die Benachteiligung noch deutlich. Auch das alte Rollenbild der Frauen ist noch stark vertreten.

In Beziehungen wird das noch oft deutlich, zum Beispiel bei der Kindererziehung. In Schweden beispielsweise sind sie da schon fortschrittlicher als in Deutschland.“

Anna Weis (23) Foto: Meene

Monika Moser (63): „Nein. Für sowas braucht man nicht immer einen Anlass. Es sollte keinen spezifischen Tag für alles geben.

Monika Moser (63) Foto: Meene

Für das Thema kann und muss man sich gemeinsam und auch im Privaten das ganze Jahr über einsetzen.“