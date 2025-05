Umfrage beim Markt der Demokratie: Das verbinden die Lahrer mit Demokratie und Lokaljournalismus

1 Am Stand der Lahrer Zeitung wurde rege diskutiert. Foto: Stahl Auf dem Markt der Demokratie sammelte die Lahrer Zeitung Gedanken der Besucher zum Thema.







Was verbinden Sie mit dem Begriff Demokratie? Und warum spielt der Lokaljournalismus dabei eine wichtige Rolle? Diese Fragen stellte die Lahrer Zeitung den Besuchern am „Markt der Demokratie“ am vergangenen Samstag (wir berichteten). Jeder war eingeladen, seine Gedanken ganz frei auf Plakatwänden am Stand auf dem Schlossplatz festzuhalten – und viele nutzten die Gelegenheit. Die Antworten fielen ganz unterschiedlich aus, zeigten aber auch Gemeinsamkeiten.