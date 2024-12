Naturprodukte aus Schweighausen So wurde Melanie Göppert zur „Unternehmerin des Jahres“

Melanie Göppert vom Schweighausener Fixenbauernhof wurde in Anwesenheit des Bundespräsidenten beim Deutschen Landfrauentag in Kiel als „Unternehmerin des Jahres“ ausgezeichnet. Sie stellt unter anderem nachhaltige Naturseifen her.