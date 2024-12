Umfrage bei Händlern: Nachfrage nach Feuerwerk ist in Lahr groß

1 Marktleiter Waldemar Schäfer füllte beim Supermarkt Rewe in der Tiergartenstraße am Montag immer wieder das Sortiment an Feuerwerkartikeln auf. Foto: Schabel

Schon am Samstagmorgen stürmten einige Lahrer die Läden , um sich mit Raketen und Böllern für die Silvesternacht einzudecken. Die Geschäfte sind vorbereitet und haben ihr Sortiment im Vergleich zum vergangenen Jahr teils aufgestockt.









Zum Jahreswechsel dürfte es in Lahr am Boden laut und am Nachthimmel bunt werden: Seit Samstagmorgen läuft der Feuerwerksverkauf – und das Geschäft brummt, wie eine Umfrage unserer Redaktion gezeigt hat. Anders als im vergangenen Jahr dürfte diesmal aber in den meisten Läden genug für alle da sein.