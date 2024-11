Umfrage bei den Betreibern: Gute Stimmung in den Buden auf der Lahrer Chrysanthema

Gute Stimmung in den Buden auf der Lahrer Chrysanthema

1 Der Crêpesstand von Bianca und Andreas Kube aus Kippenheim auf dem Marktplatz ist bei den Chrysanthema-Gästen beliebt. Foto: Baublies

Die Stände mit Crêpes, Glühwein oder Chrysanthus sind ein fester Teil der Lahrer Blütenschau. Die Standbetreiber erzählen, was die Chrysanthema aus ihrer Sicht so besonders macht.









Andreas und Bianca Kube aus Kippenheim, die an der Ecke Markt- und Sonnenplatz einen Crêpesstand haben, sind von Anfang an dabei. Als die Chrysanthema noch bis zum ersten Advent dauerte, stand an dieser Stelle eine Windmühle als Bude. Heute gehört die tutende Modelleisenbahn unter dem Dach des Stands zum gewohnten Interieur. Unter der Bahn wird der Teig auf vier Platten mit süßen oder deftigen Zutaten garniert.