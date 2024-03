Das kommt an Ostern in Donaueschingen auf den Tisch

1 Frischer Spinat – der ist vor Karfreitag besonders beliebt bei Kunden am Demeter-Gemüsestand von Bernhard Mößner. Foto: Jens Fröhlich

Die Osterfeiertage stehen vor der Türe. Auf dem Wochenmarkt in Donaueschingen füllen viele Menschen noch einmal ihre Vorräte auf. Wir haben bei den Standbetreibern gefragt, welche Produkte kurz vor Ostern besonders gefragt sind.









Link kopiert



Einen Tag früher als gewohnt müssen Donaueschinger Wochenmarktkunden vor Ostern ihre Einkäufe erledigen. Grund dafür ist Karfreitag, ein Feiertag. Der Markt findet daher schon am Donnerstag, 28. März, statt. An den Verkaufsständen herrscht dennoch Hochbetrieb. Viele Kunden wollen vor dem bevorstehenden langen Wochenende noch einmal ihre Vorräte mit frischen Lebensmitteln auffüllen, um an den Feiertagen festlich speisen zu können. Wir haben an den Marktständen nachgefragt, was vor Ostern besonders gefragt ist und im Rahmen der Ostermenüs auf die Teller kommt.